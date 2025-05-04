Can Öncü İtalya'da Puan Alamadı - Son Dakika
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Spor

Can Öncü İtalya'da Puan Alamadı

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nda puansız kaldı.

04.05.2025 17:37
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Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ikinci yarışı tamamlayamadı ve haftayı puansız kapattı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde koşulan hafta sonunun 20 turluk ikinci yarışına 6. cepten başlayan Can, sonlara doğru yaşadığı sorun nedeniyle bitime 3 tur kala yarış dışı kaldı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına yarışan milli sporcu, hafta sonunun ilk yarışında da kaza nedeniyle puan alamamıştı. Böylece Can Öncü, İtalya ayağını puansız kapattı.

İkinci yarışı Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci sırada tamamlarken, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Orelac takımından İspanyol Jaume Masia ise üçüncü oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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