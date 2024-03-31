Can Uzun'un 2 gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Can Uzun'un 2 gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı

Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) milli oyuncu Can Uzun'un iki gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı. Nürnberg'in gollerini Can Uzun (14', 46') ve Lukas Schleimer (33') kaydederken, Hertha Berlin'in gollerini Marten Winkler (44') ve Haris Tabakovic (54', 56') attı. Can Uzun, 85 dakika görev alarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. Hertha Berlin 38, Nürnberg ise 37 puana yükseldi.

31.03.2024 00:35  Güncelleme: 00:35
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Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) milli oyuncu Can Uzun'un iki gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan 27. hafta karşılaşmasında Nürnberg'in gollerini, 14 ve 46. dakikada Can Uzun, 33. dakikada Lukas Schleimer kaydetti.

Ev sahibi takımın gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, ikincisi penaltıdan olmak üzere 54 ve 56. dakikalarda Haris Tabakovic attı.

Müsabakada 85 dakika görev alan genç futbolcu Can Uzun, ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Bu sonuçla Hertha Berlin 38, Nürnberg ise 37 puana yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Can Uzun'un 2 gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

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