Çanakkale haber! SPOR Gelibolu Maratonu sona erdi

SPOR Gelibolu Maratonu sona erdi
Mustafa AKIN - Cemhan ŞEN ÇANAKKALE, (DHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'nci Gelibolu Maratonu'nda 42K'da Kamil İnak 024640 derecesiyle erkeklerde, Ekaterina Troshanova 030536 derecesiyle kadınlarda birinci oldu.
Bu sene 7'ncisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi'nden başladı. 10K, 21K, 42K Maraton ve 1915 Anı Maratonuna yaklaşık 3 bini kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in verdiği start ile başlayan maratona katılanlar kıyasıya mücadele etti. Gelibolu Maratonu'nda 42K'da erkeklerden 024640 derece elde eden Kamil İnak birinci olurken; Ergün Kızılaslan ikinci, Selim Korkmaz üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Ekaterina Troshanova birinci, Tonea Kabil ikinci, Angela Harrison üçüncü oldu.
Gelibolu Maratonu'nda dereceye giren sporcular şu şekilde
42K Erkekler
1- Kamil İnak 024640
2- Ergün Kızılaslan 030321
3- Selim Korkmaz 031102
42K Kadınlar
1- Ekaterina Troshanova 030536
2- Tonea Kabil 033744
3- Angela Harrison 034347
21K Erkekler
1- Ümit Er 011601
2- Aytaç Ege 011708
3- Mustafa Kiraz 012032
21K Kadınlar
1- Tülin Okyay 013935
2- Merve Güney 013850
3- Esen Civlan 014049
10K Erkekler
1- Mehmet Aydıngör 003417
2- Ahmet Tek 003446
3- Osman Erkam Şafak 003652
10K Kadınlar
1- Hatice Şule Yiğit 004353
2- Bahar Gülenç Taşdelen 005045
3- Eylem Odabaşı 005307
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