Mustafa AKIN - Cemhan ŞEN ÇANAKKALE, ( DHA ) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'nci Gelibolu Maratonu'nda 42K'da Kamil İnak 024640 derecesiyle erkeklerde, Ekaterina Troshanova 030536 derecesiyle kadınlarda birinci oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Çanakkale haber! SPOR Gelibolu Maratonu sona erdi - Son Dakika

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