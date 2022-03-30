Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi

30.03.2022 09:28
Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi

Tekirdağlı bisiklet severler tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 'Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu' 32 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağlı bisiklet severler tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 'Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu' 32 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen tur kapsamında bisikletçiler cumartesi günü sabahı Süleymanpaşa'dan hareket ederek Çanakkale'ye doğru yola çıktılar. Tekirdağ Bisiklet ve Spor Kulübü, Ganos Bisiklet Kulübü, Edirne'den misafir olarak Ardabis Bisiklet Kulübü ve bireysel bisikletçilerin katıldığı organizasyonda bisikletçiler 200 kilometrelik yolu yaklaşık 12 saatte tamamlayarak Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale Şehitler Anıtı, şehitlikler ve tarihi yerleri de bisikletleri ile dolaşan bisikletçiler, gün sonunda parkuru tamamlayarak Süleymanpaşa'ya döndü.

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Bisiklet ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Gürsel Emir, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası'nda gerçekleştirdiğimiz ve artık geleneksel bir hal alan Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turumuzu gerçekleştirmenin, şehitlerimize kabirlerinde dua etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 12 saat süren turumuzda bazen zorlu bazen de eğlence dolu anlar yaşadık. Bu heyecanı yaşamamızda bizlere destek olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan organizasyona Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ Sağlık İl Müdürlüğü ve Limon Bisiklet katkı verirken sporcuların gıda, konaklama, kahvaltı, ulaşım ve bisiklet taşıma hizmeti konularında da Süleymanpaşa Belediyesi destek oldu. - TEKİRDAĞ

Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi
Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi
Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi

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Çanakkale, Bisiklet, Tekirdağ, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çanakkale Tekirdağ'dan Başlar Şehitleri Anma Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika


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