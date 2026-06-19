Caner Erkin Futbola Veda Etti - Son Dakika
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Caner Erkin Futbola Veda Etti

Caner Erkin Futbola Veda Etti
19.06.2026 13:22
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37 yaşındaki Caner Erkin, futbol kariyerini sonlandırdığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktığını açıkladı.

Caner Erkin, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Türkiye'de Manisaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir, Eyüpspor ve son olarak Sakaryaspor formalarını giyen 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti. Tecrübeli sol bek ayrıca CSKA Moskova ve Inter formalarını da terletti.

Manisaspor altyapısında yetişen Caner Erkin, kariyeri boyunca 10 kupa kazandı. Deneyimli futbolcu; 3 Süper Lig, 3 Rusya Kupası, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde toplam 628 karşılaşmada görev yapan Erkin, 45 gol atarken 133 asist üretti. Türkiye Milli Futbol Takımı formasını da 63 kez giyen Caner Erkin, milli takım kariyerini 2 gol ve 11 asistle tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Caner Erkin Futbola Veda Etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Turgut ÖZMÜŞ Turgut ÖZMÜŞ:
    Ben sporcunun ahlaklısını severim, Türk futboluna ,Ahlaklı,emek hırsızlığı yapmayan, hakemlere hakaret etmeyen, sahada provakatörlük yapmayan,dürüst sporcular lazım. 1 0 Yanıtla
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