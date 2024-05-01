Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a Desteklerini Sürdüreceğini Söyledi - Son Dakika
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Spor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a Desteklerini Sürdüreceğini Söyledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor\'a Desteklerini Sürdüreceğini Söyledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor yönetimini ağırlayarak desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

01.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun spor'a olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor yönetimini ağırladı. Samsunpor Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan ile Samsunspor İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret etti. Samsunspor yönetimini ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'un sürdüğü çalışmalar hakkında Samsunspor heyetiyle sohbet edip, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma için başarı dileklerinde bulundu. Samsunspor'un futbol ve farklı spor branşlarda sürdürdüğü çalışmalar hakkında istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaret programında Samsunspor yönetimi, Başkan İbrahim Sandıkçı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Samsunspor'u gönülden desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Samsunspor'umuz şehrimizin marka değeridir. Şehrimizde spor kültürünün gelişimi, bu marka değerinin korunmasıyla daha ileriye taşınacaktır. Şehrimizin takımı Samsunspor'umuza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a Desteklerini Sürdüreceğini Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a Desteklerini Sürdüreceğini Söyledi - Son Dakika
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