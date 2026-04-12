İbrahim Sandıkçı: "Canik'imizde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz"

12.04.2026 15:16  Güncelleme: 15:21
Samsun'un Canik Belediyesi, genç sporculara yönelik ücretsiz sporcu servisi uygulaması ile eğitimlerine destek sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğin şampiyonlarını yetiştirdiklerini vurguladı.

Canik Belediyesi, ilçede sürdürdüğü projelerle çocukları ve gençleri sporla buluşturmayı ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor. Spor alanına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce çocuk ve genci ücretsiz spor eğitimleriyle bir araya getirmeye devam eden Canik Belediyesi, ayrıca sporcu servisi uygulamasıyla genç sporcuların eğitim noktalarına ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bireysel ve takım sporlarındaki eğitimlere ilgiyle katılan sporcular, uzman antrenörler eşliğinde devam eden eğitimlere ücretsiz sporcu servisiyle ulaşıyor. Ücretsiz sporcu servisiyle çocukları ve gençleri eğitim noktalarına ulaştıran Canik Belediyesi, antrenman sonrasında da onları tekrar evlerine bırakıyor.

Canik'te spor alanına yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ve sporculara yönelik destekleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Canik Belediyemizin Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğümüz ücretsiz spor eğitimlerinin yanı sıra sporcu yetenek taraması programıyla da gençleri ilgi alanlarına göre spor branşlarına yönlendiriyoruz. İlçemizde çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bireysel ve takım sporlarındaki ücretsiz eğitimlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun ilgisi eşliğinde sürüyor. Gençlerimizin eğitim noktalarımıza ulaşımlarını, ücretsiz sporcu servisimizle sağlıyoruz. Ücretsiz sporcu servisimizle sporcularımızı eğitim alanlarımıza ulaştırıyor, eğitimlerin ardından tekrar evlerine bırakıyoruz. Canik'te spor alanında gerçekleştirdiğimiz atılımla geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor, gençlerimizin başarılarına sevinçle şahitlik ediyoruz. İlçemizde spora ve sporcuya yönelik desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Yerel Haberler, Samsun, Canik, Spor, Son Dakika

