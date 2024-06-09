Canik Belediyespor Kulübü Küçük Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu

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Canik Belediyespor Kulübü, alt yapısında yetişen Canik Uludağ Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Sinop ilinde düzenlenen şampiyonanın final etabında, Antalya Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'nu 59-52 yenen Canikli sporcular, şampiyonayı lider tamamladı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Canik Uludağ Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı elde ettiği bu başarıyla, okul sporları şampiyonalarında Türkiye şampiyonu olan ilk Karadeniz Bölgesi takımı oldu.

Canikli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikli sporcularımız ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri şampiyonluklar ve başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımızın yeni başarılarına şahitlik edeceğimize yürekten inanıyoruz. Okul Sporları Basketbol Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Canikli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmelerinde katkılarda bulanan ailelerine, antrenörümüz Ebru Tunçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN