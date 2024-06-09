Canik Belediyespor Kulübü Küçük Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canik Belediyespor Kulübü Küçük Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Canik Belediyespor Kulübü alt yapısında yetişen Canik Uludağ Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı, Okul Sporları Basketbol Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Sinop ilinde düzenlenen şampiyonanın final etabında Antalya Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'nu yenen Canikli sporcular, şampiyonayı lider tamamladı.

09.06.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediyespor Kulübü, alt yapısında yetişen Canik Uludağ Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Sinop ilinde düzenlenen şampiyonanın final etabında, Antalya Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'nu 59-52 yenen Canikli sporcular, şampiyonayı lider tamamladı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Canik Uludağ Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı elde ettiği bu başarıyla, okul sporları şampiyonalarında Türkiye şampiyonu olan ilk Karadeniz Bölgesi takımı oldu.

Canikli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikli sporcularımız ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri şampiyonluklar ve başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımızın yeni başarılarına şahitlik edeceğimize yürekten inanıyoruz. Okul Sporları Basketbol Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Canikli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmelerinde katkılarda bulanan ailelerine, antrenörümüz Ebru Tunçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Canik Belediyespor, Antalya, Türkiye, Uludağ, Sinop, Canik, Spor, Ege, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Canik Belediyespor Kulübü Küçük Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:32 Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: Canik Belediyespor Kulübü Küçük Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement