Canik sporcuları Samsun'un gururu oldu

Canik Belediyespor Kick Boks takımı Ordu'da düzenlenen Türkiye turnuvasından madalyalarla döndü.

Geçtiğimiz aylarda vefat eden Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Halil Dürüst adına Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası sona erdi. Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda 20 Ocak Perşembe günü başlayan turnuvada minik ve yıldız kategorileri final maçları yapıldı. Canik Belediyespor takımı 76 ilden 4 bin 300 sporcunun yer aldığı turnuvanın final maçlarında derece yaparak turnuvadan madalyalarla ayrıldı.

Samsun'un gururu oldular

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Canik Belediyesi sporcuları birbirinden zorlu müsabakalarda elde ettikleri başarılar sonucu turnuvadan madalyalarla ayrıldı. Türkiye 2.'si olan Mübeyyin Parlak gümüş madalya, Türkiye 3.'sü olan Yakup Efe İnan, Yiğit Emre İnan, Gökhan Samancı ise bronz madalya kazanarak Samsun'un gururu oldu.

Başkan Sandıkçı başarılı sporcuları kutladı

"Herkese nasip olmayacak bu başarılar asla tesadüf değildir" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, genç sporcuları kutladığını belirtti. Başkan Sandıkçı verdiği beyanında, "Genç sporcularımızı yürekten kutluyorum. İlçemizi en güzel şekilde temsil ederek başarılarla turnuvayı sonlandırdılar. Gelecekte çok daha iyi yerlere gelmelerini temenni ediyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar azmin, gayretin, fedakarlığın zaferidir. Çalışmanın, disiplinin sonucunda elde edilmiş bir başarı öyküsüdür bu. Sporcularımızı ve kıymetli hocamızı yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN