Canik\'te milli heyecan dev ekrana taşınıyor

24.03.2026 12:04  Güncelleme: 12:06
Samsun'un Canik ilçesinde milli maç coşkusu meydanlara taşınıyor.

Canik Belediyesi, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik karşılaşmayı dev ekranda yayınlayarak vatandaşları ortak heyecanda buluşturacak.

Canik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda Romanya ile oynayacağı mücadele, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de belediye hizmet binası önünde dev ekrandan takip edilecek. Milli maç atmosferinin doyasıya yaşanacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulacak, karşılaşma öncesinde çocuklar için eğitici ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

Binlerce Canikli vatandaşın bir araya gelmesi beklenen organizasyonda, ay-yıldızlı ekibe destek tek yürekten yükselecek. Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde Romanya karşısında vereceği kritik mücadele, ilçede adeta bayram havası estirecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet ederek A Milli Takım'a başarı dileklerini iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
