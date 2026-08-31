Canik'te Pickleball Projesi Başladı - Son Dakika
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Canik'te Pickleball Projesi Başladı

Canik\'te Pickleball Projesi Başladı
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Canik'te spor kültürünü yaygınlaştırmak için pickleball projesi başlatıldı, sahalar oluşturulacak.

Samsun Canik'te spor kültürünü yaygınlaştırmak, çocukların, gençlerin ve vatandaşların aktif yaşama katılımını artırmak amacıyla başlatılan pickleball projesinde çalışmalar sürüyor.

Canik Kaymakamlığı öncülüğünde 6 Temmuz'da imzalanan "Canik'te Pickleball ile Aktif Yaşam ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Protokolü" kapsamında ilçedeki okullar ve kamu kurumlarında pickleball branşının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Protokolde Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği yer alıyor. Kurumların iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla pickleballun ilçede daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Tüm okullara ve kamu kurumlarına malzeme desteği

Proje kapsamında Canik ilçesindeki uygun okul bahçeleri ve kamu kurumlarında pickleball oyun alanları oluşturulacak. Bunun yanında ihtiyaç doğrultusunda okullara ve kamu kurumlarına pickleball malzeme desteği sağlanarak branşın daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenciler ve öğretmenlerin pickleball ile buluşturulması, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle eğitim ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sahalar ortak çalışmayla hazırlanacak

Protokol kapsamında oluşturulacak pickleball sahalarının çizim ve saha hazırlık çalışmaları Pickleball Samsun Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Uygun alanların belirlenmesinin ardından okul ve kamu kurumlarının bahçelerinde sahalar oluşturularak öğrencilerin, kamu personelinin ve vatandaşların pickleball oynayabileceği yeni spor alanları kazandırılacak.

Kaymakam Şeref Aydın'dan spora destek

Canik Kaymakamı Şeref Aydın'ın destekleriyle hayata geçirilen proje ile sporun yalnızca belirli tesislerde değil, okul ve kamu kurumlarının mevcut alanlarında da yapılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Proje sayesinde Canik genelinde pickleball sahalarının sayısının artırılması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerekli ekipman desteğinin sağlanması ve pickleball branşının sürdürülebilir biçimde ilçenin spor kültürünün bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor.

Semih Üzer: "Pickleball'ı Canik'in her noktasına ulaştıracağız"

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer, pickleball'ın ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Amacımız pickleball'ı yalnızca spor salonlarında yapılan bir branş olmaktan çıkarıp okullarımıza, kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği alanlara taşımak. Canik Kaymakamlığımızın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle birlikte güçlü bir iş birliği oluşturduk. Sahalarımızı hazırlayıp gerekli malzeme desteğini sağlayarak çocuklarımızdan yetişkinlerimize kadar herkesin pickleball ile tanışmasını istiyoruz. Başta Canik Kaymakamımız Sayın Şeref Aydın olmak üzere projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz"

Canik Kaymakamlığı öncülüğünde kurumların güçlerini birleştirdiği çalışma, "her yaşta spor, her alanda pickleball" anlayışıyla ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.

Kaynak: İHA

Canik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canik'te Pickleball Projesi Başladı - Son Dakika

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