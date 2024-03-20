Salon: Ankara
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Fatih Erdoğan
Çankaya Üniversitesi: Walker 23, Fontaine 23, Gülse Uğur 6, McCarty 38, Melike Tuğba Oral 10, Heja Yıldırım 3, Nisanur Barmakçı 5, İlayda Derman, Ayşenaz Kurtuldum 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 10, Betül Kutlu 7, Nuran Tutsak 18, Öykü Taşkın 22, Elanur Demir 11, Sena Işık 3, Şara Baş 14
1. Periyot: 31-20
Devre: 58-55
3. Periyot: 91-76
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 110-85 yendi.
Son iki sıradaki takımın mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, rakibini yenerek ligde 8. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ligde yine galibiyetle tanışamadı.
Çankaya Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, lige veda etti.
Son Dakika › Spor › Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlandı, play-off ekipleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede, Beşiktaş BOA ikinci sırada yer aldı. OGM Ormanspor üçüncü, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu. Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı sırada yer aldı. Nesibe Aydın yedinci sırayı alırken, BOTAŞ play-off'a kalan son ekip oldu.
Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ve birçok katılımcı katıldı. Programda çocuklar eğlence alanında keyifli vakit geçirirken, Erol Özel çiçek takdim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren bir turizm firması arasında anlaşma imzaladı. Gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafirlerin gelmesi bekleniyor. Turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'in sunduğu imkanlardan ve Erciyes ile Kapadokya'nın uyumundan çok etkilendiğini belirtti.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın set skorları 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25 oldu. Maç TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve toplamda 100 dakika sürdü.
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