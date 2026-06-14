Çankırı\'da Dünya Kupası Coşkusu

Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasını kurulan dev ekran başında birlikte izliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki heyecan dolu mücadelesi, Çankırı'da yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda, vatandaşlar Türkiye-Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı doldurmaya başlayan yüzlere vatandaş, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. - ÇANKIRI