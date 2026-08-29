Cankurtarma Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Cankurtarma Şampiyonası Samsun'da Başladı

Cankurtarma Şampiyonası Samsun\'da Başladı
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Samsun'da düzenlenen Cankurtarma Sportif Türkiye Şampiyonası'na 17 takım ve 65 sporcu katıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Samsun'da başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Denizevler Atakum Plajı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonaya 11 erkek ve 6 kadın takımı olmak üzere toplam 17 ekip ile 65 sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk gününde açık su yüzme, bayrak kapma, kurtarma kemeri ve plaj hız koşusu yarışları yapıldı.

Şampiyona, yarın koşu-yüzme-koşu, kurtarma kemeriyle cankurtarma ve plaj koşusu disiplinlerinde kadın ve erkek klasmanlarında yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Deniz Açık, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cankurtarma Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika

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