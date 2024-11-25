Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenilerek şok bir mağlubiyet daha aldı.
Karşılaşmanın ardından Beyaz Futbol programında Beşiktaş'ı değerlendiren Ahmet Çakar söylediği sözler ile tepki çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe yakınlığının zarar verdiğini belirten Çakar açıklamasında, "Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ali Koç ve onun şirketleri ne kadar yol veriyorsa o kadar başkanlık yapabilir" dedi.
Söylenen sözler nedeniyle programda deliye dönen Sinan Engin masayı yumruklayarak Ahmet Çakar'a yüklendi. Engin, "Beşiktaş camiası ile ilgili bu sözleri kullanamazsın. Seni bu konuşmalardan men ederim. Çok ayıp ediyorsun, Beşiktaş camiasına büyük saygısızlık ediyorsun. Beşiktaş başkanı Fenerbahçe'nin kontrolünde diyemezsin" dedi.
Son Dakika › Spor › Canlı yayında gergin anlar: Ahmet Çakar'ın sözleri Sinan Engin'i çıldırttı - Son Dakika
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