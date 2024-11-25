Canlı yayında gergin anlar: Ahmet Çakar'ın sözleri Sinan Engin'i çıldırttı - Son Dakika
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Spor

Canlı yayında gergin anlar: Ahmet Çakar'ın sözleri Sinan Engin'i çıldırttı

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Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'ın Beşiktaş hakkında yaptığı yorumlar Sinan Engin'i çıldırttı. Çakar'ın, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve şirketlerinin kontrolünde olduğunu ima eden sözleri üzerine Engin, masayı yumrukladı ve Çakar'ı saygısızlıkla suçladı.

25.11.2024 10:52
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Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenilerek şok bir mağlubiyet daha aldı.

Karşılaşmanın ardından Beyaz Futbol programında Beşiktaş'ı değerlendiren Ahmet Çakar söylediği sözler ile tepki çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe yakınlığının zarar verdiğini belirten Çakar açıklamasında, "Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ali Koç ve onun şirketleri ne kadar yol veriyorsa o kadar başkanlık yapabilir" dedi.

SİNAN ENGİN ADETA ÇILDIRDI

Söylenen sözler nedeniyle programda deliye dönen Sinan Engin masayı yumruklayarak Ahmet Çakar'a yüklendi. Engin, "Beşiktaş camiası ile ilgili bu sözleri kullanamazsın. Seni bu konuşmalardan men ederim. Çok ayıp ediyorsun, Beşiktaş camiasına büyük saygısızlık ediyorsun. Beşiktaş başkanı Fenerbahçe'nin kontrolünde diyemezsin" dedi.

Canlı yayında gergin anlar: Ahmet Çakar\'ın sözleri Sinan Engin\'i çıldırttı

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Son Dakika Spor Canlı yayında gergin anlar: Ahmet Çakar'ın sözleri Sinan Engin'i çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İbrahim:
    FB rakibiniz değil mi niye onlara tek bir söz sözlemiyorsunuz o zaman? FB uydurma penaltılarla, ofsaytlarla goller atarken, rakiplerinin penaltısı verilmezken neden sesiniz çıkmıyor o zaman? O salıncağa oturursan onlarda hızlı sallar düşersiniz, sadece kullanılıyorsunuz :) 7 2 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    fb nin haksız penaltısına bu hafta Hasan arat ve Hüseyin Yücel acayip tepki gösterdiler, çünkü bağımsızlar.. 6 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Gerçekten ne zaman futbol konuşacaksınız diye merak ediyorum 4 0 Yanıtla
  • Sergen:
    FB GS çekişirken FB şampiyon olsun diye maç öncesi BJK kadrosunu A.Yıldırım'a verdim demişti, videosu var :) Alışmış bunlar :))) 0 1 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Ahmet Çakar 100% haklıdır.Besiktas Fenerin alt yapı takımı haline getirildi.Hasan arat Koç ailesiyle yatırımları sebebiyle Beşiktaş'ı peşkeş çekti. 0 0 Yanıtla
  • Hakan Sahin:
    ahmet çakar yazar o.ç okunur 0 0 Yanıtla
  • Ömerin Adaleti:
    Beşiktaş camiasını değil, şu an mevcut yönetimi diyor. Bunu BJK lilerde söylüyor Sinan Efendi. Sen bilmiyor muydun? FB nin etiii olmak size hiç yakışıyor mu? 0 0 Yanıtla
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