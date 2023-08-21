Canlı yayında ortalık fena karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışan Ahmet Çakar resti çekip, stüdyoyu terk etti

Ünlü yorumcular Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Çakar canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programındaki tartışmada Çakar, Kütahyalı'nın ısrarla kendisinden özür dilemesini istedi. Bu talebi yerine getirilmeyen Çakar, "Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim" dedikten sonra yayını terk etti.

"YA RASİM YA BEN"

Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisinden özür dilememesi sonrası Ertem Şener'e rest çekerek, "Bir daha burada ya Rasim olur ya da ben olurum" ifadesini kullandı.

AHMET ÇAKAR YAYINLARA DEVAM EDECEK

Yaşananların ardından programın moderatörü Ertem Şener, sosyal medyadan bir video paylaştı. Şener, Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında bir problem olmadığını ve Çakar'ın bir sonraki programda yayına döneceğini söyledi.