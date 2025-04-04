Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı

Bulgaristan Ligi'nde yaşanan skandal, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Bir maçın VAR odasında, VAR hakemlerinin bahis oynarken görüntülenmesi büyük tartışmalara yol açarken, Bulgaristan Futbol Federasyonu harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

MAÇ OYNANIRKEN BAHİS OYNADILAR

Olay, Bulgaristan'da oynanan bir futbol karşılaşması sırasında meydana geldi. Yayınlanan görüntülerde, maçın VAR hakemlerinden birinin cep telefonuyla bahis sitesinde dolaşırken yakalandığı görüldü. Bu anlar hemen ekranlara yansıdı ve sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalın ardından, Bulgaristan Futbol Federasyonu harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı. Federasyon, VAR hakemlerinin davranışlarını araştırmaya başladığını açıkladı. Olayın ardından federasyon, nasıl bir adım atacağı ve soruşturmanın sonuçları hakkında açıklamalarda bulunacağına dair net bir bilgi paylaşmadı.