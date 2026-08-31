Cansel Özkan Altın Madalya Kazandı
Cansel Özkan, Akdeniz Oyunları'nda 53 kg koparmada 91 kg kaldırarak altın madalya aldı.
Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, 53 kg koparmada 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 53 kg koparmada mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
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