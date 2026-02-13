Cardozo, Derbi İçin Trabzon'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cardozo, Derbi İçin Trabzon'da

Cardozo, Derbi İçin Trabzon\'da
13.02.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Trabzonspor oyuncusu Oscar Cardozo, derbi öncesi coşkuyla karşılandı.

TRABZONSPOR'un eski golcü oyuncusu Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek için Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, Paraguaylı futbolcuyu coşkulu şekilde karşıladı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Oscar Cardozo, hafta sonu oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçını tribünden takip etmek için Trabzon'a geldi. Trabzonspor taraftarları, Cardozo'nun konakladığı otele giderek kendisine çiçek takdim etti. Trabzonspor taraftar grubu üyeleri, Cardozo'ya tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler ve marşlar eşliğinde karşılanan tecrübeli golcüye çiçek takdim edilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Taraftarların yoğun ilgisi karşısında duygulandığı gözlenen Cardozo, kendisini karşılamaya gelen grupla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavili taraftarlar, eski golcüye derbi öncesi destek mesajları verirken, şehirde derbi heyecanı da erken başlamış oldu. Trabzonspor'a transfer olduğu ilk gün bastonla karşılanan Oscar Cardozo, yeniden geldiği Trabzon'da yine bastonla karşılandı.

2014-2016 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve özellikle hava toplarındaki etkinliği ile hafızalara kazınan Cardozo, bordo-mavili ekipte iki sezon görev yapmıştı. Paraguaylı oyuncu, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlamıştı. Bordo-mavili forma altında sergilediği performansla taraftarların hafızasında yer edinen Cardozo, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 66 maçta 28 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cardozo, Derbi İçin Trabzon'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:46:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Cardozo, Derbi İçin Trabzon'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.