Carlo Ancelotti yolun sonuna geldi! İşte yerine geçecek isim - Son Dakika
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Carlo Ancelotti yolun sonuna geldi! İşte yerine geçecek isim

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Barcelona'ya karşı oynanacak Copa del Rey finalinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edildi. Liverpool'dan geçen yıl ayrılan ve Red Bull Futbol Grubu'nun Direktörü olarak göreve başlayan Jürgen Klopp'un, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olabileceği belirtildi.

17.04.2025 15:36
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde Arsenal'e elenerek veda eden İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için şok bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

BARCELONA MAÇINDAN SONRA AYRILIK

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, 26 Nisan'da Barcelona'ya karşı oynanacak Copa del Rey finalinin ardından Real Madrid'den ayrılacak. İtalyan teknik adamın, Barcelona maçının hemen ardından Real Madrid'den ayrılacağı ve sezonu tamamlamayacağı öne sürüldü.

KLOPP GELEBİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid, ligde de 70 puanlı lider Barcelona'nın 4 puanla arkasında ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid, Copa del Rey finalinde de Barcelona ile karşılaşacak. Real Madrid için Carlo Ancelotti sonrası dikkat çeken bir iddia da Jürgen Klopp olarak gündeme geldi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Liverpool'dan geçen yıl ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine nokta koyan ve Red Bull Futbol Grubu'nun Direktörü olarak göreve başlayan Klopp, eski mesleğine geri dönmek istiyor. Eski görevi teknik direktörlüğe geri dönmeye istekli olan Klopp'un şu anda sadece Real Madrid ve Brezilya'da çalışmayı düşündüğü kaydedildi.

Carlo Ancelotti yolun sonuna geldi! İşte yerine geçecek isim
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Son Dakika Spor Carlo Ancelotti yolun sonuna geldi! İşte yerine geçecek isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cemal Hekim:
    Macera aramaya gerek REAL MADRID en iyi taniyan 2 kere sampiyonlar ligini hoca olarak kazanmis kupalara AMBARGO koymuş ZIDANE varken 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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