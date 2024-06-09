Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta şampiyon oldu

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Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros 'ta tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Alexander Zverev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun 2'nci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta tek erkekler finalinde İspanyol raket Carlos Alcaraz ile Alman tenisçi Alexander Zverev karşı karşıya geldi. 4 saat 18 dakika süren karşılaşmayı Carlos Alcaraz, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından Roland Garros'ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki dünya 3 numarası Carlos Alcaraz, Amerika Açık ve Wimbeldon'dan sonra 3'üncü Grand Slam'ini kazanmış oldu.