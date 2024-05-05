Carlos Mane, Kayserispor'un Fatih Karagümrük maçında gol attı - Son Dakika
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Spor

Carlos Mane, Kayserispor'un Fatih Karagümrük maçında gol attı

Carlos Mane, Kayserispor\'un Fatih Karagümrük maçında gol attı

Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynanan Fatih Karagümrük maçında takımının ilk golünü kaydetti. Attığı golü eşi ve doğacak olan çocuğuna armağan eden Mane, büyük sevinç yaşadı.

05.05.2024 12:44
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Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Ligdeki üçüncü golünü attı.

Süper Ligin 35. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk eden Kayserispor sahadan 2-2'lık beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı takımın ilk golünü Carlos Mane kaydetti. Karşılaşmaya on birde başlayan ve 90 dakika sahada kalan Carlos Mane bir gol kaydetti. Attığı golü eşi ve doğacak olan çocuğuna armağan eden Carlos Mane büyük sevinç yaşadı.

Carlos Mane yaptığı paylaşımda, "Daha iyi bir sonucu hak ediyoruz ama devam ediyoruz. Bu senin için bebeğim Carlos Mane Jr" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlos Mane, Kayserispor'un Fatih Karagümrük maçında gol attı - Son Dakika

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