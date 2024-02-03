Carlos Vinicius: Umarım en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağım

Spor

İSTANBUL,

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, "Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Carlos Vinicius, resmi imzayı atmasının ardından duygularını GSTV'ye değerlendirdi. 28 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."