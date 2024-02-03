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Carlos Vinicius: Umarım en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağım - Son Dakika
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Spor

Carlos Vinicius: Umarım en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağım

Carlos Vinicius: Umarım en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağım

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, resmi imzayı attıktan sonra duygularını paylaştı. Vinicius, taraftarlara teşekkür ederek, en kısa zamanda stadyumda buluşmayı umduğunu ve hedeflere birlikte ulaşacaklarını söyledi.

03.02.2024 14:34
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İSTANBUL,

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, "Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Carlos Vinicius, resmi imzayı atmasının ardından duygularını GSTV'ye değerlendirdi. 28 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Carlos Vinicius: Umarım en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağım - Son Dakika
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