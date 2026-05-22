Carrick\'in Sözleşmesi Uzatıldı

Premier Lig ekibi Manchester United, Teknik Direktör Michael Carrick'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

İngiliz takımlarından Manchester United, Teknik Direktör Michael Carrick ile yola devam kararı aldı. Manchester'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Carrick'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Michael Carrick, bu sorumluluğun kendisine gurur verdiğini söyledi.

Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox ise Carrick'in bu fırsatı fazlasıyla hak ettiğini, kulübün değerleri, gelenekleri ve tarihiyle de uyumlu bir yaklaşım sergilediğini belirtti. - İSTANBUL