Carrick, Manchester United ile 2 Yıl Sözleşme İmzaladı

22.05.2026 14:14
Manchester United, Michael Carrick ile 2028'e kadar sürecek iki yıllık sözleşme imzaladı.

Ocak ayında Ruben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar geçici olarak takımın başına geçen 44 yaşındaki Carrick, formasını da giydiği Manchester United'ın ligi üçüncü sırada bitirmesini sağlayarak yönetimin güvenini kazandı.

Kulüp, takımın başında çıktığı 16 maçın 11'ini kazanan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi biletini alan Carrick ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Carrick, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "20 yıl önce buraya adım attığım ilk andan itibaren Manchester United'ın sihrini hissettim. Bu özel futbol kulübüne liderlik etme sorumluluğunu taşımak beni tarif edilemez bir gururla dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

