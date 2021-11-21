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- Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti

SAMSUN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'un Çarşamba ilçesine gelen off-road tutkunları düzenlenen etkinlikle zorlu parkurda yarıştı. Dostluk adına gaz basan off-road tutkunların yarışları heyecanlı anlara sahne oldu.

Çarşamba Belediyesi destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı, Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. 1200 metrelik engebeli olan zorlu parkurda off-road tutkunlarını macera dolu dakikalar yaşadı. Kimi off-road araçları çamura saplanarak, yarışı tamamlayamadı. Kimi araçların yardımına ise iş makinaları yetişti. 20 'ye yakın il ve ilçeden Çarşamba'ya gelen tam donanımlı arazi araçlarının yarışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Çarşamba Off-Road Kulüp Başkanı Kerim Gülaştı, "Biz öncelikle doğa sporları yapıyoruz. Doğa gezileri yapıyoruz. 2 yarışa katıldık. Bu yarışlarda dereceler alınca çok hoşumuza gitti. Burada şu an 20'ye yakın kulüp var. Yarışacak 70 tane aracımız var. Çarşamba'da ilkini yapıyoruz. Katılım güzel. Zorlu bir parkurumuz var. Birçok aracımız bitiş çizgisini yakalayamıyor. Bunu inşallah devam ettireceğiz. Bu etkinlik para için olmuyor sırf dostluk için oluyor. Burası 1200 metre. 4 kategoride yarışıyoruz. S1, S2, S3, S4 kategorileridir" dedi.

Tokat'tan yarışlar için gelen bir ekip ise, "Dostluğa gaz basıyoruz. Tabi ki kupada güzel bir şey ama dostluğa gaz basmayı severiz. Herkese başarılar diliyoruz. Parkur zorlu. Şans işi. Biz arabamıza, kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.