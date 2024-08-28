Çarşambaspor, 2024-2025 sezonuna coşkulu bir başlangıç yapacak

Spor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor, 2024-2025 futbol sezonunun açılışını 4 Eylül Çarşamba günü İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele edecek olan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi taraftarlarına coşkulu bir başlangıç sunmaya hazırlanıyor. 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacak olan sezon açılışında, Çarşambaspor'un kadrosuna katılan yeni transferler de ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Çarşambaspor yönetimi, açılış için tüm ilçe halkını ve taraftarları stadyuma davet ederek, birlikte yeni sezonun heyecanını paylaşmaya çağırdı. - SAMSUN