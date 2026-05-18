Carvajal Real Madrid'dan Ayrılıyor

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Dani Carvajal, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Carvajal'a cumartesi günü LaLiga'nın son haftasında oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi Santiago Bernabeu Stadı'nda veda töreni düzenlenecek.
34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Real Madrid ile 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya La Liga, 5 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
