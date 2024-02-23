CAS, Rusya Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerini askıya alan karara itirazı reddetti - Son Dakika
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CAS, Rusya Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerini askıya alan karara itirazı reddetti

CAS, Rusya Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerini askıya alan karara itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesinin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yönelik yaptığı itirazı reddetti. CAS, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından alınan kararı onayladı. ROC, CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesine itiraz etme hakkına sahip.

23.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesinin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, ROC'un faaliyetlerini "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararının onaylandığı belirtildi.

ROC'un CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesine 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

IOC, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki organizasyonların ROC tarafından tanınmasının "Olimpik Anlaşma'nın ihlali" anlamına geldiğini açıklamıştı.

ROC'un ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyeceği ve herhangi bir fondan yararlanamayacağı belirtilmişti.

Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarafsız statüde yarışmış, Rusya'ya ait bayrak, amblem ve marşlar organizasyonda kullanılamamıştı.

Kaynak: AA

İsviçre, Rusya, Roc, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor CAS, Rusya Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerini askıya alan karara itirazı reddetti - Son Dakika

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