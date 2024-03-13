Casper Hojer: İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Casper Hojer: İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz

Casper Hojer: İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz

Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçında galibiyet alarak iç sahadaki iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Hojer, takımın iyi periyotlar oynadığını ve bu başarıyı 90 dakikaya yayabilmeleri gerektiğini ifade etti.

13.03.2024 17:16  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, ligde bu hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı için, "içerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sezon başında takım katılan 29 yaşındaki futbolcu Casper Hojer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz"

Gaziantep FK maçında galibiyet alarak iç sahadaki iyi gidişatı devam ettirmek istediklerini belirten Casper Hojer, "Çok zor bir maçı geride bıraktık. Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda karşılaşmada penaltı yaptırdım. Çok zor bir karşılaşma oldu. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray ve diğer büyük takımları ele alırsak ciddi iyi periyotlar oynadık. Önemli olan oynadığınız iyi periyotları 90 dakikaya yayabilmek. Anca o zaman güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. İyi oyuncularımız var. İçerideki gücümüzü tekrardan gösterip, içerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Rizespor, Casper, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Casper Hojer: İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
    18:22 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, isinma hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çift kale maç yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti
    18:01 Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

    Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

  • Mert Hakan Yandaş: 'Yarın aynı iştahla sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz'
    18:01 Mert Hakan Yandaş: 'Yarın aynı iştahla sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz'

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.

  • Emre Belözoğlu: '27 puanın hepsine talibiz'
    17:59 Emre Belözoğlu: '27 puanın hepsine talibiz'

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.

  • Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız
    17:55 Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız

    Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.

  • Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
    17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti

    Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor
    17:47 Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.

  • Abdullah Avcı: Sadece sahanın içinde kalan bir Trabzonspor olacak
    17:41 Abdullah Avcı: Sadece sahanın içinde kalan bir Trabzonspor olacak

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına ilişkin olarak, 'Sadece sahanın içinde, oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak.' dedi. Avcı, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, taraftarlardan pozitif destek vermelerini istedi. Avcı, karşılaşmanın sadece futbolun konuşulduğu bir müsabaka olmasını dileyerek, takımın iyi bir şekilde hazırlandığını ve keyifli bir maç olmasını umduğunu söyledi.

  • Ali Koç:
    17:34 Ali Koç: "Galatasaray Türk futbolu için büyük bir beka sorunudur"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 18:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: Casper Hojer: İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement