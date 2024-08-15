Casper Hojer: 'Zor bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Casper Hojer: 'Zor bir maç bizi bekliyor'

Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, 'Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, zor bir maç beklediklerini ifade etti ve iyi bir sonuç almayı umduklarını söyledi.

15.08.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Casper Hojer: "Zor bir maç bizi bekliyor"

RİZE - Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Adana Demirspor'un kendileri adına zor geçeceğini ifade eden Hojer, "Başakşehir maçıyla ilgili şunu iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Bu maçta oynadığımız seviyeyi sezona yayabilirsek çok iyi bir sezon geçireceğimiz aşikar. Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak da, zor bir maç bizi bekliyor. Kesinlikle çok zor olacak. En az Başakşehir maçındaki kadar oynayabilirsek iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Şu anda Rizespor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Bu da bana açıkçası çok yardımcı oluyor. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kariyerim açısından da, olduğum yerden mutluyum. Takımımla beraber iyi yerlere varmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa yolu çok uzun bir yol"

Yeni sezonda Avrupa kupaları için uzun bir yol olacağını belirten Hojer, "Geçen sezon iyi bir yıl geçirdik. Fakat son 5-6 karşılaşmada istediğimizi sahaya yansıtamadık. İyi neticeler alamadık. Burada önemli olan gerek hocalar gerek oyuncular aynı hedef doğrultusunda bu sezon geçen sezon yaptığımızdan daha büyük işler yapabiliriz. Şu an için konuşmak çok erken daha sezon başındayız. Herkesin bireysel hedefleri de var. Bu sezon olabildiğince üst sıralarda olmak istiyoruz. Avrupa çok uzun bir yol. Her geçen gün antrenmanlarda sıkı çalışarak onu sahaya yansıtarak devam edebiliriz. Avrupa yolu çok uzun bir yol. Bunun için adım adım gideceğiz. Bireysel anlamda çok konuşmayı sevmiyorum. Geçen sezon özellikle bireysel anlamda yaptığım işlerden bazı periyotlardan memnundum. Söyleyebileceğim bu sezon bunun da üzerine çıkmak istiyorum. Herkes gelişmek ister ben de bu anlamda gelişmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Rizespor, Rizespor, Casper, Spor, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Casper Hojer: 'Zor bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 21:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: Casper Hojer: 'Zor bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement