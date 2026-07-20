Çatak'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Çatak'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı

Çatak\'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı
20.07.2026 10:32
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Büyük kadınlar kategorisinde Çekerek Gençlik, Türkiye şampiyonu oldu. Yarışlar büyük bir heyecanla tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağı, Van'ın Çatak ilçesinde büyük bir heyecanla tamamlandı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan organizasyonda, Çekerek Gençlik İlçe ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Çatak ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 10 kulüp ve toplam 33 takım katıldı. Sporcuların dereceye girebilmek için zorlu parkurda kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı.

Şampiyonaya damga vuran performans ise büyük kadınlar kategorisinden geldi. Zorlu rakiplerini geride bırakarak parkuru kusursuz tamamlayan Çekerek Gençlik İlçe ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü, topladığı 300 tam puanla rakiplerine şans tanımadı ve Türkiye şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Organizasyon, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının takdim edildiği ödül töreninin ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Türkiye, Çekerek, Spor, Son Dakika

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