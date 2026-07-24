Çavuşoğlu\'ndan Fenerbahçe Maçı Açıklaması

GENÇLERBİRLİĞİ'nin Vanspor FK'dan kadrosuna kattığı Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Hocamız şans verirse tabi ki ilk maçımda oynamayı çok isterim. Ama şöyle bir avantajımız var; iç sahada oynuyoruz. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Lige galibiyetle başlayıp, öyle sürdürmek istiyoruz. İnşallah 3 puanla, galibiyetle ayrılıp, lige daha iyi devam edebiliriz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Vanspor FK'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarının seviyesine gelmeye çalıştığına dikkat çeken genç oyuncu Çavuşoğlu, "Bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Burası çok köklü, 103 yıllık tarihi bir camia. Birçok futbolcunun gelmek istediği bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım bu camiaya layık bir futbolcu olarak buradan ayrılırım. Böylesine köklü bir camiada olmak benim için tarif edilemez bir duygu. Bu camiaya ve taraftarımıza layık olmak ve beni buraya getirenlerin yüzünü kara çıkarmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kamp hazırlıkları şu anda çok iyi gidiyor. Ben kampa takdir edersiniz ki biraz geç katıldım. Mental olarak hazırım ama fiziksel olarak biraz eksikliğim var. Onu da tamamlamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımın seviyesine gelmeye çalışıyorum. Bunun içinde tabi ekstra bir çaba sarf ediyorum" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZIN ÖNÜNE ÇIKMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'

Forma rekabetine hazır olduğunu da belirten Ensar Çavuoğlu, "Forma rekabeti tabi ki sadece Süper Lig'de değil, tüm liglerde var. Ben Süper Lig hariç tüm liglerde oynadım. Tüm liglerde de forma rekabetine girdim. Forma bana geldiği zamanda bırakmayacağımdan eminim. İnşallah, hocamız şans verdiği sürece ben de taraftarımızın önüne çıkmak için çok heyecanlıyım. Tabi ki her gencin olduğu gibi benim de çok büyük heyecanlarım var. Ama sahaya çıktığımızda o heyecanı geride bırakmamız lazım. Bizim işimiz heyecanla olacak bir iş değil. Ama bunu başarabileceğime inanıyorum" dedi.

'A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYORUM'

Kendine senelik hedefler koyduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Büyük hedefler bana göre biraz saçma. Çünkü, ben kendime senelik hedefler belirliyorum. 3'üncü Ligde oynarken benim hedefim 2'nci ligde oynamaktı. 2'nci ligde oynarken de hedefim 1'inci ligde oynamaktı. Şu an Süper Lig'deyim. Şu anda hedefim, burada formayı kapıp oynayıp ve tabi ki her Türk gencinin olduğu gibi bende A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Bir sonraki hedefimi de A Milli Takım formasını giydiğimde o zaman açıklamak nasip olur, inşallah" ifadelerini kullandı.

'OYUN TARZI OLARAK KENDİME YAKIN HİSSETTİĞİM FUTBOLCU VAN DJIK VEYA SALIBA'

Gençlerbirliği'nin önemli isimleri Türk ve dünya futboluna kazandırdığına da değinen genç savunma oyuncusu, "Oyun tarzı olarak kendime yakın hissettiğim futbolcu Virgil van Dijk ve Saliba. Çünkü, çok sertlikten ziyade daha çok teknik olmak benim kafamda bir stoper ve takım için daha verimli olur. Birçok önemli oyuncu burada forma giydi. Bunun en büyük sebebi, Gençlerbirliği camiasıdır. Tabi ki benim de böyle bir şansı yakalamamak için hiçbir sebebim yok. İnşallah o düzeyi görebilirim. Ülkemi yurtdışında da temsil edebilirim. Tabi yurtdışında oynamak zor. Ama çalışana hiçbir şey zor değil. Nasip olur, İnşallah oraları görürüz" diye konuştu.

'SEZON BOYUNCA TARAFTARLARIMIZI SÜREKLİ YANIMIZDA İSTİYORUZ'

Kulüpte aile ortamı olduğunu da söyleyen Ensar Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Hocamız şans verirse tabi ki ilk maçımda oynamayı çok isterim. Ama şöyle bir avantajımız var; iç sahada oynuyoruz. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Lige iyi başlayıp, galibiyetle başlayıp, öyle sürdürmek istiyoruz. İnşallah 3 puanla, galibiyetle ayrılıp, lige daha iyi devam edebiliriz. Bu kulübe yeni katıldım ama içerideki ortam sanki yıllardır buradaymışım gibi herkes çok sıcakkanlı. Çalışanlar, futbolcular, hocalarımız olsun herkes çok ilgileniyor. Böyle köklü bir camianın köklü bir taraftar grubu vardır. Saha içinde mücadele eden, skor alan biziz ama taraftarın gücünü arkamızda hissetmek bize ekstra güç katar. O yüzden sezon boyunca taraftarlarımızı sürekli yanımızda istiyoruz."