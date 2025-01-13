Çaycuma'da Tios Cup Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Çaycuma'da Tios Cup Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Çaycuma\'da Tios Cup Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

4-12 Ocak tarihleri arasında Çaycuma'da düzenlenen Tios Cup Turnuvası, 96 sporcunun katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Final günü coşkuyla izlendi ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kaymakam Adem Kaya, sporun yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

13.01.2025 16:26  Güncelleme: 16:29
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Çaycuma ilçesinde 4-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tios Cup Turnuvası, büyük bir ilgiyle tamamlandı. Erkekler A ve B kategorilerinde toplam 64 sporcu, Kadınlar A ve B kategorilerinde ise 32 sporcu olmak üzere toplamda 96 sporcunun katıldığı turnuva, Çaycuma halkı tarafından yoğun bir şekilde takip edildi.

Turnuvanın final günü, spor severler tarafından coşkuyla izlendi. Sporcular, gösterdikleri performanslarla büyük takdir toplarken, heyecan dolu anlar yaşandı. Başarıyla tamamlanan turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya takdim etti.

Kaymakam Adem Kaya, törende yaptığı konuşmada, Çaycuma'da kısa süre içerisinde ikinci büyük organizasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti. Kaya, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi adına Çaycuma'da bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular büyük bir heyecanla ödüllerini alırken, Çaycuma'da sporun gelişimine katkı sağlayacak daha pek çok etkinliğin planlandığı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaycuma'da Tios Cup Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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