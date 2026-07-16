Çaycuma'da Bölgesel Aquatlon Müsabakaları Heyecanı Sona Erdi - Son Dakika
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Çaycuma'da Bölgesel Aquatlon Müsabakaları Heyecanı Sona Erdi

Çaycuma\'da Bölgesel Aquatlon Müsabakaları Heyecanı Sona Erdi
16.07.2026 13:50  Güncelleme: 13:51
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Bölgesel Lig 6. Bölge 2. Etap Aquatlon Müsabakaları, 8 ilden gelen sporcuların katılımıyla tamamlandı. Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 2026 Faaliyet Programı kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Bölgesel Lig 6. Bölge 2. Etap Aquatlon Müsabakaları tamamlandı.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın startını verdiği organizasyona; Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten gelen çok sayıda sporcu katıldı. Müsabakalar öncesinde sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek başarı dileklerini ileten Kaymakam Kaya, yarışların dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Farklı kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergileyen sporcuların performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara madalya ve kupaları, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından takdim edildi.

Program, Kaymakam Kaya'nın organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etmesi ve sporun ile gençlerin desteklenmesine yönelik bu tür etkinliklerin önemini vurgulamasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Kantarcı, Zonguldak, Adem Kaya, Çaycuma, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycuma'da Bölgesel Aquatlon Müsabakaları Heyecanı Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaycuma'da Bölgesel Aquatlon Müsabakaları Heyecanı Sona Erdi - Son Dakika
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