Çaycuma\'da Bölgesel Aquatlon Müsabakaları Heyecanı Sona Erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 2026 Faaliyet Programı kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Bölgesel Lig 6. Bölge 2. Etap Aquatlon Müsabakaları tamamlandı.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın startını verdiği organizasyona; Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten gelen çok sayıda sporcu katıldı. Müsabakalar öncesinde sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek başarı dileklerini ileten Kaymakam Kaya, yarışların dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Farklı kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergileyen sporcuların performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara madalya ve kupaları, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından takdim edildi.

Program, Kaymakam Kaya'nın organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etmesi ve sporun ile gençlerin desteklenmesine yönelik bu tür etkinliklerin önemini vurgulamasıyla sona erdi. - ZONGULDAK