Çaycumaspor, Perşembe Belediyespor\'u 6-0 ile Geçti

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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 4.haftasında Çaycumaspor, Perşembe Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi takım olan Çaycumaspor, rakibine 6 gol atarak sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor, 2 hafta üst üstte aldığı yenilginin ardından bu sefer kendi sahasında ağırladığı Perşembe Belediyespor'u yanan taraf oldu. Karşılaşmayı Doğukan Danacı orta hakemliğini, yardımcıları da Emre Çiçekçi ve Furkan Topalahmetoğlu triyosundan oluştu. Maçın gözlemcisi ise Erdoğan Elieyioğlu oldu. Saha her iki takım ellerinde 'Kadına şiddete sıfır tolerans" pankartlarıyla çıkarak kadına karşı şiddeti de protesto etti.

Maça son derece iyi bir performansla çıkan ev sahibi ve konuk takım ilk yarıda sahada centilmence oynadı. Çaycumaspor takımı ilk golü 26. dakika da yakaladı. Topla buluşan Barış Turhan takımına ilk golünü kazandırdı. Bu dakikalarla birlikte Çaycumaspor 1-0 öne geçti. Konuk takım Perşembe Belediyespor karşılaşmada yediği ilk golün ardından rakip kaleyi yoklamış olsada kaleye isabetlediği her şuttan gol sesi gelmedi.

Ev sahibi takım Çaycumaspor karşılaşmanın 33. dakikasında Mücahit'in ayağından ikinci golü rakip kalenin ağlarına gönderdi ve durum 2-0 olarak devam etti. Ard arda attığı gollerle sahada adeta fırtına gibi esen Çaycumaspor 42. dakika da yeniden bir atakla bir gol daha kaydederek skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaycumaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da hızını kesmeyen Çaycumaspor, 46. Dakika da yeniden rakip kaleye gönderdiği topu gol ile kaydetti ve durum 4-0 olarak sürdü. Perşembe Belediyespor ise sahada yediği 4 golün ardından performansını bir hayli düşürdü. Dakikalar 58'i gösterirken Çaycumaspor yeniden bir atak yaparak bir gol daha yeniden Barış Turhan'ın ayağından topu Perşembe Belediyespor kalesine gönderdi ve skoru 5-0 yaptı.

Maçın son dakikalarına doğru 78.'inci dakikada bir gol sesi daha geldi ve Çaycumaspor skoru değiştirerek durumu 6-0 yaptı. Maçın normal süresinin dolduğu dakikalarda Perşembe Belediyespor'dan bir oyuncu girdiği ikili mücadele sonucunda maçın orta hakemi Doğukan Danacı, rakip oyuncu 21 numaralı Çağatay Kalafat'a kırmızı kartını gösterdi ve Perşembe Belediyespor bu dakikaların ardından sahada 10 kişi mücadele etti. 90. Dakikaya girildiğinde her iki takımdan da gol atağı olmayınca karşılaşma Çaycumaspor'un 6-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.Karşılaşmada; 4 sarı, 1 kırmızı kart çıktı. - ZONGULDAK