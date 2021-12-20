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Çaycumaspor savaş alanına dönen maç sonrası açıklama yaptı - Son Dakika

Çaycumaspor savaş alanına dönen maç sonrası açıklama yaptı

20.12.2021 16:27
Çaycumaspor savaş alanına dönen maç sonrası açıklama yaptı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig B grubunda yer alan Çaycumaspor, Pazar günü kendi sahasında karşı karşıya geldiği Gelikspor mücadelesinde tribünde ve saha dışında yaşanan olaylara ilişkin olarak açıklama yaptı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig B grubunda yer alan Çaycumaspor, Pazar günü kendi sahasında karşı karşıya geldiği Gelikspor mücadelesinde tribünde ve saha dışında yaşanan olaylara ilişkin olarak açıklama yaptı.

Çaycumaspor Yönetim Kurulu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Aralık tarihinde oynanan Çaycumaspor-Gelikspor müsabakasında yaşanan saha dışı istenmeyen olaylar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacımız doğmuştur. Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Liginin değerli ekiplerinden olan ilimizin güzide takımı Gelikspor futbolcularını ve yönetimini sahamızda ağırlamaktan gurur duyduk. Karşılaşmanın güzel bir hava içerisinde gerçekleşmesi için maç öncesi seronomisinde rakip takım futbolcuları çiçeklerle karşılanmıştır. Kaldı ki, saha içerisinde her iki takım futbolcuları centilmence davranarak karşılaşmayı tamamlamıştır. Ancak Çaycuma Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak müsabaka öncesi ve sonrası olumsuz hiçbir olay yaşanmaması için önlemler alınmaya çalışılmış, kolluk güçlerine yaşanabilecek olayların yaşanması ihtimaline karşılık bilgi verilmiş ve destek istenilmiştir. Yine Yönetim Kurulumuz olarak yaşanabilecek taşkınlıkları desteklemediğimiz, aksine gerekirse tüm yasal işlemlerin yapılması için destek istediğimiz hususları özellikle ve defalarca maçtan önce emniyet güçlerine vurgulanmıştır. Buna karşın maç esnasında karşılıklı yaşanan ve amatör sporun doğasında olabilecek olaylara rağmen sükunetin sağlanması için Yönetim Kurulumuz ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmiştir. Bu husus yerel ve ulusal basına düşen video kayıtları incelendiğinde de açıkça görünmektedir. Kaldı ki, maç esnasında yaşanan olaylar durdurulmuş, maç bitiminde misafir takım Gelikspor yöneticileri ve futbolcularıyla kucaklaşılarak kendileri yolcu edilmiştir. Ancak misafir takım Gelikspor'un Çaycuma Şehir Stadyumunun dışına çıktıktan sonra Yönetim Kurulumuz olarak kesinlikle gerçek Çaycumaspor taraftarı olarak görmediğimiz bir grubun Gelikspor takım otobüsüne taşla saldırdığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşananlardan sonra olayların nedeni ve sorumluların anlaşılabilmesi için sıcağı sıcağına açıklama yapılmamıştır. Misafirimiz Gelikspor takım otobüsüne yapılan bu davranışın hiçbir izahının olmadığını, bu olayın Yönetim Kurulumuz ve gerçek Çaycumaspor taraftarına mal edilmemesi gerektiğini, yine stadyum dışında gerçekleşen olayları kınadığımızı açıkça ve özellikle vurguluyoruz. Bundan böyle bu ve buna benzer olayların gerçekleşmemesi için Yönetim Kurulu olarak büyük hassasiyet göstereceğimizi belirtmek isteriz. Stadyum dışında yaşanan olaylardan dolayı Gelikspor yönetimine, futbolcularına ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." - ZONGULDAK

Çaycumaspor savaş alanına dönen maç sonrası açıklama yaptı
Çaycumaspor savaş alanına dönen maç sonrası açıklama yaptı

Amatör Lig, Zonguldak, Aralık, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaycumaspor savaş alanına dönen maç sonrası açıklama yaptı - Son Dakika Spor


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