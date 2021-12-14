Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

2021-2022 Süper Amatör B grubunda yer alan Çaycuma Spor, Uğur Terzi' den boşalan teknik direktörlüğe Mithat Gökhan Konmuş'u getirdiğini açıkladı. Kulüp Başkanı Deniz Atmaca'nın katılımıyla tesislerde düzenlenen imza töreninde Çaycuma Spor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Konmuş, yarından itibaren görevinin başında ve yoğun mesai harcayarak takımı Gelik Spor maçına hazırlayacak. - ZONGULDAK

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