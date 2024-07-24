Çayelispor, Hakan Kuş'u transfer etti

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Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 30 yaşındaki Hakan Kuş'u renklerine bağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, TFF 3. Lig takımlarından Amasyaspor FK'dan santrfor oyuncusu 30 yaşındaki Hakan Kuş'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Amasyaspor FK forması giyen Hakan Kuş ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Hakan Kuş'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE