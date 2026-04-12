Çayelispor, Hopaspor\'u 3-2 Yenerek Üç Puan Aldı

TFF 3. Lig 29. hafta maçında Çayelispor, sahasında Hopaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Çayeli İlçe
Hakemler: Berat Can Taşkesen, Alişan Küçükkoçak, Mevlüt Bozok
Çayelispor: Burak Diker, Köksal Ayaydın, Serdar Yıldırım, Berat Onur Pınar, Ali Osman Karnapoğlu, Ali Kemal Aslankaya, Oğuzhan Efe Yılmaz, Berkay Kumlu (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 85), Fatih Ergen (Oğuzhan Eskiköy dk. 85), Taha Tunç (Seçkin Fırıncı dk. 64), Murat Yılmaz (Musa Eren Karakaş dk. 76)
Hopaspor: Erdem Çakaltarla, Eren Tunalı, Safa Ali Memnun, Ömercan Öndaş (Ercan Şirin dk. 70), Gürkan Furtun (İsmail Yahşi dk. 62), Metincan Cici, Ender Aygören (Hüseyin Turunç dk. 63), Selim Kayacı (Metin Emre Karaal dk. 46), Rojhat Sağlam (Bilal Musa Şentürk dk. 76), Sinan Akaydin, Gökberk Efe
Goller: Taha Tunç (dk. 30), Berkay Kutlu (dk. 39) Oğuzhan Eskiköy (dk. 89) (Çayelispor), Metincan Cici (dk. 71), Gökberk Efe (dk. 90) (Hopaspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy, Burak Diker (Çayelispor) Gökberk Efe, Metincan Cici (Hopaspor) - RİZE
