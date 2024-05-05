Çayelispor, Şampiyonluğu Garantiledi

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Şampiyonluğu garantileyen Çayelispor'da Teknik Direktör Şevki Tonyalı, "Birlik ve beraberlik içerisinde hak ettiğimiz yere geldik" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 24. hafta maçında Çayelispor sahasında Serhat Ardahanspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şevki Tonyalı, "Küçüğünden büyüğüne bütün camia özlem içerisindeydi. Onların özlemini dindirmek, onlar için biz var gücümüzle çalıştık. Birlik ve beraberlik içerisinde hak ettiğimiz yere geldik. Bu camiaya biz mutluluğu yaşatabildik. Ben böyle bir camianın teknik direktörü olduğum içinde çok mutluyum. Bu gururu onlara yaşattık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Biz dünden bugüne çalıştık. Biz düzgün bir şekilde çalıştığımız sürece hak edeceğimizi biliyorduk. Biz bu duygularla çalıştık. Biz bu camiaya şampiyonluğu yaşattığımız için Allah'a şükürler olsun. Çayelispor camiasına hayırlı olsun. Bundan sonra Çayelispor'u güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı. - RİZE