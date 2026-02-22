Çayır: İyi Oynadık Ama Kaybettik

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından, "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Çayır, "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gururluyuz. Herkes nasıl oynadığımızı gördü. Tüm istatistiklerde ezici üstünlüğümüz vardı. Sadece golden sonraki dikkat kaybımız Trabzonspor'un büyük takım refleksi ile öne geçmesine neden oldu. Genel anlamda çok iyi oynadık. Öne geçtik, önemli pozisyonlar bulduk. Ardından goller yedik. Sonrasında da iyi oynadık ama Onana son zamanlarda görmediğimiz çok iyi bir kaleci performansı gösterdi. Ben bu nedenle Onana'yı da tebrik etmek istiyorum. Önümüze bakacağız artık" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın dün iptal edilen golü ile bugün Trabzonspor'un attığı gol arasında farkı anlayamadık"

Maçta Trabzonspor'un attığı ikinci golle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ofsayt kararı verilmemesini eleştiren Çayır, "Galatasaray'ın dün iptal edilen golü ile bugün Trabzonspor'un attığı gol arasında farkı anlayamadık. Son zamanlarda aleyhimize çok hakem hataları oluyor. Buna anlam veremiyoruz. Bugünü hocamızın dediği oyunu kazandığımız bir maç oynadık. Bundan sonra da iyi oynamaya ve iyi sonuçlar almaya çalışacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP