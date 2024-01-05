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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Iğdır Basketbol'u konuk edecek - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Iğdır Basketbol'u konuk edecek

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Iğdır Basketbol'u konuk edecek. Çayırova Belediyesi, ligin ilk yarısını 8 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı. Rakibi ise 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Maç, 7 Ocak Pazar günü Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak ve TBF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Iğdır Basketbol\'u konuk edecek
05.01.2024 - 14:32,
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Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Iğdır Basketbol'u konuk edecek.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Iğdır Basketbol'u konuk edecek. Ligin ilk yarısını aldığı 8 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi, 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ligin ilk yarısı sonunda 4. sırada yer alan rakibini yenmek için mücadele edecek.

Başantrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde, tüm hafta boyunca zorlu maça hazırlanan Çayırova Belediyesi'nde Sebo Göndür ve Cenk Şekeroğlu sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Iğdır'da oynanan maçı, Çayırova Belediyesi 57-76 kazanmayı bilmişti.

7 Ocak Pazar günü Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak müsabaka, TBF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Son 6 maçından 5 galibiyet çıkartarak, iyi bir seri yakalayan Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak yükselişine devam etmek istiyor. Çayırova Belediyesi, zorlu mücadele öncesinde tüm basketbol severleri Çayırova Kapalı Spor Salonu'na davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Iğdır Basketbol'u konuk edecek - Son Dakika
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