Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda

24.05.2022 12:19
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin son karşılaşmasında evinde Semt 77 Yalova Acar Spor takımını ağırladı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin son karşılaşmasında evinde Semt 77 Yalova Acar Spor takımını ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede yeşil beyazlılar rakibine 70-66 mağlup oldu. Çayırova temsilcisi grubu 2. sırada tamamlayarak play off'lara yükselme şansı elde etti.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda Semt 77 Yalova Acar Spor'la karşılaştı. Maçta üstünlük sürekli el değiştirirken, maçın final bölümünde Semt 77 Yalova Acar Spor maçı 70-66 skorla kazandı.

Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play off'lara gidecek takımlar belli oldu. Çayırova Belediye Basketbol Takımının rakibi, kendi grubunu 1. sırada tamamlama başarısı gösteren Söke Belediye Spor oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun belirlediği maç takvimine göre play off'taki ilk maçlar 28-29 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı ilk maçta rakibi ile Çayırova Kapalı Spor Salonunda karşılaşacak. Rövanş karşılaşması 1 hafta sonra Söke Belediye Spor'un sahasında yapılacak. - KOCAELİ

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda

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Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, play-off yarı final ilk maçında karşılaşıyor Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, play-off yarı final ilk maçında karşılaşıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda - Son Dakika


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