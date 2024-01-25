Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel deplasmanına çıkacak.

İki yılda iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, bu hafta Fenerbahçe Koleji Novotel'in rakibi olacak. Ligde aldığı 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alan Çayırova, Fenerbahçe Koleji Novotel deplasmanında galibiyet arayacak. Başantrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde bütün bir hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, son hazırlıklarının ardından maç saatini beklemeye başladı. Çayırova Belediyesi'nde zorlu müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmazken, mutlak hedef galibiyet.

Çayırova Belediyesi, ligde 17. sırada yer alan Fenerbahçe Koleji Novotel'i deplasmanda yenerek yeni bir galibiyet serisinin ateşini yakmayı hedefliyor. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak müsabakayı, Halil Erkoç, Yiğit Emre Şimşek ve Kadir Giray Esen üçlüsü yönetecek. 26 Ocak Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Koleji Novotel, Çayırova Belediyesi karşısında 86-83 kazanmayı başarmıştı. - KOCAELİ