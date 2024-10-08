Çayırova Belediyesi Gaziantep Basketbol'a Konuk Oluyor

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Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 5. hafta karşılaşmasında, yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.

Geçtiğimiz yıl yükseldiği Türkiye Basketbol Ligi'ndeki macerasına bu yıl da devam eden ve ilk 4 maç sonunda 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle 5. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, ligin beşinci haftasında Gazitantep Basketbol'a konuk olacak. Geçtiğimiz Cumartesi günü OGM Ormanspor'u mağlup eden ve üst üste ikinci maçında ikinci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak üçte üç yapma hedefinde. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaya başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde hazırlanan Çayırova Belediyesi, zorlu maçı kazanarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor.

9 Ekim Çarşamba günü saat 16.45'te oynanacak Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasını İsmail Binbir, Uğur Yüksel ve Barış Burak Durmuş hakem üçlüsü yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı kazanmayı hedefleyen Çayırova Belediyesi, 5. maçından 4. galibiyetini alarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Çayırova Belediyesi, bir sonraki iç saha müsabakasını 13 Ekim Pazar günü saat 18.30'da Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'a karşı oynayacak. - KOCAELİ