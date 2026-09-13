Çayırova Belediyesi hazırlık maçında Galatasaray'a 80-75 yenildi
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, hazırlık maçında Galatasaray'a 80-75 mağlup oldu. Karşılaşma Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynandı.
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, hazırlık maçında Galatasaray'a 80-75 mağlup oldu.
Salon: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
Çayırova Belediyesi: Nysier Tahjhon Brooks 10, Jordan Benjamin Crawford 18, Fabian Christopher White Jr. 17, Enes Berkay Taşkıran 11, Ömer Utku Al 5, Rasheed Wesley Sulaimon 5, Jeremy Byron Jerome Simmons 3, Canberk Kuş 2, Michal Aniol Sokolowski 2, Roberto Tremanie Gallinat 2
Başantrenör: Ender Arslan
Galatasaray: Jerome Emanuel Robinson Jr. 14, Şehmus Hazer 14, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz 6, Chimezie Metu 12, Oumar Ballo 9, Vrenz Bleijenbergh 2, Efe Mert Şekeroğlu 4, Nikola Jovanovic 4, Dyshawn Dylan Pierre 9
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 13-27
Devre: 33-46
3. Periyot: 49-59
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