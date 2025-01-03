Çayırova Belediyesi, Ligin Lideri Esenler Erokspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, Ligin Lideri Esenler Erokspor'u Ağırlıyor

Çayırova Belediyesi, Ligin Lideri Esenler Erokspor\'u Ağırlıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Çayırova Belediyesi, lig lideri Esenler Erokspor'u Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda konuk edecek. Çayırova, sezonun ilk yarısında rakibine karşı 88-81 mağlup olmuştu. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

03.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:09
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 19. Hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, lig lideri Esenler Erokspor'u sahasında konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, 19. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Ligde aldığı 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle sezona 6. sırada devam eden Çayırova Belediyesi, 14 galibiyet ve 4 mağlubiyetle zirvede yer alan Esenler Erokspor'a karşı galibiyet arayacak. Hafta boyunca zorlu müsabakaya hazırlanan Çayırova Belediyesi'nde Mert Çevik ve Jamari Traylor dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşma, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden Çayırova Belediyesi, 88-81'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Bugün saat 15.00'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı, Yarkın Keskin, Niyazi Yasin Kahraman ve Çağatay Taşkın hakem üçlüsü yönetecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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