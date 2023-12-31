 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 96-94 yenerek galip geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 96-94 yenerek galip geldi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 96-94 yenerek zorlu mücadeleden galip ayrıldı. Diante Watkins'in 30 sayıyla en skorer olduğu maçta Çayırova Belediyesi, beşinci galibiyetini elde etti.

Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ni 96-94 yenerek galip geldi
31.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:03
Abone Ol

Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleden 96-94 galip ayrılmayı başardı.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, son altıncı maçında beşinci galibiyetini Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında aldı. Başantrenör Musa Enes Akdilek'in öncülüğünde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Çayırova Belediyesi, mücadeleye Phill Greene, Serhat Uğur, Diante Watkins, Tolga Kaan Birer ve Ercan Bayrak beşiyle çıktı. İlk periyotta oyundaki üstünlüğünü ortaya koyan Çayırova Belediyesi, birinci çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta, Watkins'in de oyuna ağırlığını koymasıyla farkı açan Çayırova Belediyesi, devreye 51-41 önde girdi.

Çayırova Belediyesi maçtan 96-94 galip ayrıldı

Üçüncü çeyrekte de üstün oyununu devam ettiren Çayırova Belediyesi, İlkan Karaman, Phill Greene ve Diante Watkins'in hücumdaki etkin oyunuyla beraber farkı bir ara 17 sayıya çıkarttığı karşılaşmanın son periyoduna 76-64 önde girdi. Son çeyreğin ilk dakikalarında üstün oyununa devam eden Çayırova Belediyesi, maçtan 96-94 galip ayrıldı.

Maçta Çayırova Belediyesi adına en skorer 30 sayıyla Diante Watkins olurken, İlkan Karaman'ın 15, Phill Greene'in 12 ve Serhat Uğur'un 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Basketbol takımının aldığı galibiyeti tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Sahamızda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 96-94 yenerek, ilk yarıyı galibiyetle tamamlayan bizim çocukları tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ercan Bayrak, basketbol, Türkiye, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 96-94 yenerek galip geldi - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 96-94 yenerek galip geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement