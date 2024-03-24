Çayırova Belediyesi Pizza Lazza Haremspor\'u Son Saniyede Yendi

Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun'un çocukları da başarılı

Kick boksta dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun'un 3 çocuğu da babaları gibi bu sporda önemli başarılar elde ediyor. 18 yaşındaki Fatma Nursev Akaltun, bir dünya, bir Avrupa ve 6 Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 17 yaşındaki Muhittin Akaltun da bir kez dünya, bir kez Avrupa ve 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Ailenin en küçüğü 8 yaşındaki Mehmet Muratcan Akaltun da alt minik kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.