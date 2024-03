Çayırova Belediyesi Pizza Lazza Haremspor\'u Son Saniyede Yendi

Antalya'da At Oteli: Milyon Dolarlık Atlar Yarışlara Hazırlanıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan at otelinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen milyon dolarlık atlar, engel atlama yarışlarına hazırlanıyor. Otelde atların tüm ihtiyaçları karşılanırken, veteriner kontrolünde beslenmeleri ve bakımları da düzenli olarak yapılıyor. Ayrıca otelde at biniciliği dersleri verilirken, lisanslı biniciler yetiştiriliyor. At otelinin işletmecisi Gül Uysal, atların en iyi şekilde hazırlanması için tüm ekip olarak çalıştıklarını ve atların sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıklarını belirtti.